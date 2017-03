Eltern sammeln auf Dülmener Wochenmarkt Unterschriften gegen geplante Sekundarschule

Heute morgen haben Markthändler in Dülmen ihre Stände aufgebaut. Die Gelegenheit für Sie, sich mit frischen Lebensmitteln für das Wochenende einzudecken. Heute sehen Sie auf dem Markt einen zusätzlichen Stand. Das Aktionsbündnis gegen eine Sekundarschule sammelt heute zum ersten Mal Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Die Kardinal von Galen-Hauptschule und die Herrmann-Leeser-Realschule sollen zu einer Sekundarschule verschmelzen. So will es die Stadt. Sie will sinkende Anmeldezahlen auffangen. Andrea Kreienbaum ist Elternvertreterin von der Hauptschule. Sie sagt, noch funktioniere die Schule. Sie sei gut. Daran solle sich nichts ändern. Außerdem sorgen sich die Eltern um die Ganztagsbetreuung an der Sekundarschule. Kinder müssten hier an mehreren Tagen der Woche verpflichtend ihre Nachmittage in der Schule verbringen. Außerdem sei für Ute Timmerkamp von der Klassenpflegschaft der Hermann Realschule noch nicht klar, was mit den Lehrern passiere, die zur Zeit an der Schule unterrichten.

Die Unterschriften Druck machen. Der Rat soll nochmals über die Sekundarschulpläne nachdenken. Rückenwind bekommt die Initiative von der Dülmener FDP. Alle anderen Parteien hatten sich im Rat bereits für eine Sekundarschule ausgesprochen. Sie sehen in der Sekundarschule ein Schulmodell mit besseren Zukunftschancen.