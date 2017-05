Eltern wollen Lehrerin an Sendener Schule behalten - 800 Unterschriften gesammelt

Weil in Gelsenkirchen Lehrer knapp sind, müssen Lehrer aus dem Kreis Coesfeld aushelfen. Darüber ärgern sich unter anderem Eltern der Bonhoeffer-Grundschule in Senden. Sie wollen ihre Lehrerin behalten. Am Abend haben sie Kassensturz einer Unterschriftenaktion gemacht. Knapp 800 Unterschriften sind in den vergangenen Wochen zusammengekommen. Das stärkt Mutter Melanie Bollmer und ihren Mitstreitern den Rücken. Ihnen ist wichtig, dass sie sich wehren. Immerhin haben sie damit einen kleinen Erfolg erreicht. Die Lehrerin musste nicht zum 1. Mai die Schule wechseln, sondern erst zum 1. August. Die Unterschriften wollen die Eltern ans Schulamt des Kreises, an die Bezirksregierung und an das NRW-Schulministerium schicken. Sie wollen Druck machen, um eine schnelle Antwort zu bekommen.