Elternbefragung zur Sekundarschule in Dülmen startet

Die Diskussion über die umstrittenen Sekundarschul-Pläne in Dülmen geht weiter. Die Stadt hat heute nächste Schritte im Verfahren um das Projekt vorgestellt. Noch in dieser Woche beginnt sie damit, die Grundschul-Eltern zu befragen, ob sie ihr Kind an einer Sekundarschule anmelden würden. Anfang Juli will die Stadt die Fragebögen ausgewertet haben. 75 Eltern müssen pro Jahrgang mit „Ja“ stimmen, um die neue Sekundarschule auf den Weg zu bringen. Morgen plant eine Eltern-Initiative Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen die Pläne zu überreichen. Die Eltern wehren sich dagegen, die Hermann-Leeser-Realschule mit der Kardinal von Galen-Hauptschule zusammenzulegen. Das jetzige Schulsystem sei gut.