Ende des Monats verschwindet Baustelle zwischen Seppenrade und Lüdinghausen

Die Baustelle auf der B 58 zwischen Seppenrade und Lüdinghausen zählt wohl zu den nervigsten zur Zeit im Kreis Coesfeld. Seit rund einem Monat ist die Straße gesperrt. Heute hat der Landesbetrieb Straßenbau gesagt, wie lange das noch so bleibt. Ziel war es die Baustelle Ende des Monats abzuschließen und das klappt auch, wenn es weiter so gut läuft. Zwischen dem Kanal in Lüdinghausen und dem Abzweig am Rosengarten in Seppenrade ist die Fahrbahn schon erneuert. Im Moment nehmen sich die Arbeiter das Stück zwischen Rosengarten und Kreisverkehr vor. Hier haben sie den alten brüchigen Asphalt schon weggefräst. Jetzt beginnen sie damit den neuen Asphalt aufzutragen. Das passiert in drei Schichten. Parallel dazu erneuern die Bauarbeiter die zweite Hälfte des Kreisverkehrs. Die Baustelle sorgt für lange Umwege. Auto- und Lastwagenfahrer kürzen diese teilweise über Schleichwege ab. Anwohner beschweren sich deshalb über Lärm und Raser vor der Haustür.