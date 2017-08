Endlich: Einweihung des Radweges zwischen Billerbeck und Osterwick

Viele Helfer haben viele Stunden Freizeit geopfert, um einen Radweg entlang der stark befahrenen Landstraße zwischen Osterwick und Billerbeck zu bauen. Zwei Jahre hat das Projekt gedauert, in wenigen Wochen weihen es alle ein, die daran beteiligt gewesen sind. Anwohner hatten fast 5000 Unterschriften für den Radweg gesammelt. Trauriger Anlass war ein tödlicher Unfall eines Jugendlichen auf der Landstraße. Die Familie plant Ende September alle Helfer aus den beiden Orten Osterwick und Billerbeck zu sich einzuladen. In den zwei Arbeits-Jahren am Radweg sind Freundschaften entstanden, die bestehen bleiben sollen.