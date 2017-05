Endspurt für Radweg zwischen Billerbeck und Osterwick

Fast 5000 Unterschriften hatten Anwohner nach einem tödlichen Unfall für den Radweg zwischen Osterwick und Billerbeck gesammelt. Er soll die gefährliche Landstraße für Radfahrer sicherer machen. Jetzt biegen die Arbeiten auf die Zielgerade ein. Auf der Osterwicker Seite radeln Sie schon seit Monaten über den neuen Radweg, was fehlt ist noch das Stück auf der Billerbecker Seite. Nicht mehr lange! In der kommenden Woche soll die Baufirma die Asphaltdecke auftragen. Danach ist ehrenamtliche Arbeit der Anwohner gefragt. Sie schütten Erde an, um den Höhenunterschied zwischen Grünstreifen und Radweg auszugleichen. Es soll keine gefährliche Kante entstehen. Ende Juni soll alles komplett fertig sein. Das Projekt hatte sich auf der Billerbecker Seite verzögert. Zwei Anläufe waren nötig, um eine passende Baufirma zu finden. Was möglich war, haben Anwohner auf Osterwicker und Billerbecker Seite in ehrenamtlicher Arbeit erledigt. Als Dankeschön soll es eine Einweihungsfeier geben.