Endspurt in der Spargelsaison

An diesem Wochenende halten viele Menschen aus dem Kreis Coesfeld beim Hofladen ihres Vertrauens an und packen noch mal ordentlich Spargel ein. Am kommenden Wochenende ist die Saison vorbei. Die Spargelbauern im Kreis erwarten deshalb an diesem Wochenende noch mal einen Ansturm. Zufrieden sind die Spargelbauern mit dieser Saison jedenfalls. Das Wetter war einfach toll in den vergangenen Wochen. Nur der April war zu kalt. Deshalb gab es in der Zeit beim Spargelhof Austerschulte in Dülmen einen kleinen Einbruch. So langsam ist die Kraft aus der Pflanze auch raus, viel Spargel erntet der Hof nicht mehr. Aber auch die Nachfrage gehe so langsam zurück. Auch auf dem Hof Grothues-Potthof in Senden sind viele Spargelfelder schon dicht. Ähnlich sieht es auch auf dem Hof Schulze-Kökelsum in Olfen aus. Dort haben die Helfer in diesem Jahr so früh Spargel geerntet, wie noch nie zuvor. Das lag an dem warmen März. Die Spargelsaison endet jedes Jahr am Johannitag. Dann dürfen die Pflanzen austreiben und aus dem Boden wachsen, damit sie im kommenden Jahr wieder neuen Spargel produzieren.