Enkeltrick-Betrüger in Senden und Holtwick

Wenn ein Verwandter in Not ist, dann denken viele von uns nicht lange nach und wollen helfen. Genau das versuchen Betrüger mit dem Enkeltrick auszunutzen. Unbekannte haben jetzt unter anderem in Senden und Holtwick versucht auf diese Weise Geld am Telefon zu ergaunern. Glücklicherweise erfolglos! Die Betroffenen waren misstrauisch und legten auf. Die Polizei rechnet aber damit, dass die Unbekannten es in weiteren Orten im Kreis versuchen. Sie geben sich als Enkel in einer Notlage aus und fordern Geld. Gehen Sie auf keinen Fall darauf ein - melden Sie verdächtige Anrufe über 110 der Polizei.