Ententeich in Coesfeld sorgt wieder für Diskussionen

Was passiert mit dem Ententeich im Coesfelder Stadtpark. Darüber diskutiert morgen in einer Woche der Umweltausschuss - einen Tag später entscheidet der Rat. Die Stadt ist gegen den Teich - eine Coesfelderin hat aber jetzt einen Antrag gestellt. Sie ist für den Erhalt des Teiches. Sobald die Coesfelderin mit ihrer Enkeltochter in den Stadtpark geht, ist ihr erster Anlaufpunkt der Ententeich. Der Park wäre nicht mehr so attraktiv, wenn der Teich weg wäre. Außerdem fehle es in der Stadt sowieso an Gewässern. Die Stadt sagt aber: Die Berkel soll wieder natürlich durch den Park fließen - sie braucht Platz. Außerdem sollen hier Rasen- und Spielflächen entstehen. Da wäre der Teich im Weg. In einer Bürgerversammlung im Juli hätten sich außerdem die meisten Coesfelder gegen den Teich ausgesprochen. Der Rat entscheidet jetzt darüber, welches Konzept die Stadt umsetzt.