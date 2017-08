Entlaufenes Rind wieder eingefangen - Es sorgt in Lüdinghausen für Wirbel

Sie sind in Lüdinghausen auf der Selmer Straße jetzt wieder gefahrenlos unterwegs. Hier sorgte heute Vormittag ein entlaufenes Rind für Aufregung! Es war einem Landwirten in der Nähe ausgebüchst, der rief sofort die Polizei zur Hilfe. In der Nähe des Gartencenters hatten Zeugen es zuletzt gesehen. Nach einer Dreiviertelstunde konnte die Polizei mit Hilfe des Landwirts das Rind wieder einfangen und zurück in den Stall bringen!