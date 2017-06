Entscheidung über Umzug von Astrid-Lindgren-Förderschule soll vertagt werden

Das sorgt für jede Menge Zündstoff bei Eltern von Förderschülern im Kreis. Die Astrid-Lindgren-Förderschule soll von Lüdinghausen nach Nottuln umziehen. Eigentlich soll heute der Kreistag entscheiden. Die Bürgermeister im Südkreis haben sich jetzt zusammengetan und wollen die Entscheidung verschieben. Es bahne sich ein Kurswechsel in der Schulpolitik an, sagt Lüdinghausens Bürgermeister Richard Borgmann. Der Kreis sollte deshalb erstmal in Düsseldorf anklopfen. Die neue Landesregierung mache viel für die Förderschulen. Deshalb sollten die Politiker hier jetzt nicht dafür sorgen, dass sie durch Vorabentscheidungen von Möglichkeiten nicht mehr Gebrauch machen könnten. Der Plan des Kreises sieht vor die ehemalige Geschwister-Scholl-Schule in Nottuln zu sanieren und zum neuen Standort der Förderschule umzubauen. Die Wege sind zu lang, sagen die Gegner aus dem Südkreis. Aus Nordkirchen oder Olfen wären Schüler über eine Stunde unterwegs.