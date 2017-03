Entscheidung über Zweigstelle der Gesamtschule in Olfen nach den Sommerferien

Um ihren Schulstandort bei sinkenden Anmeldezahlen zu sichern, plant die Stadt Olfen sich mit Datteln zusammenzutun. Eine Zweigstelle der Wolfhelm-Gesamtschule in Datteln ist geplant. Heute hat die Stadt Olfen die nächsten Schritte auf dem Weg dorthin vorgestellt. Wie funktioniert so ein Modell in anderen Orten? Wollten Planer aus Olfen und Datteln wissen, sie haben sich vergleichbare Schulen mit Zweigstelle in Xanten am Niederrhein und in Raesfeld im Nachbarkreis Borken angeschaut. Da klappt es gut, sagen die Planer in einer ersten Bilanz. Viele Informationen die sie bekommen haben, werten sie gerade aus. Sie beschäftigen sich auch mit Daten aus einer ersten Elternumfrage potenzieller Gesamtschüler aus Datteln. Gutachter erstellen gerade eine Studie, wie sich die Schule künftig entwickelt. All das soll letztendlich helfen, sich nach den Sommerferien FÜR oder GEGEN einen Gesamtschul-Teilstandort in Datteln zu entscheiden. Gibt es ein „JA“ soll das Modell im kommenden Jahr starten.