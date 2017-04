Entschieden: Lüdinghausen bekommt ein Kino

Es ist vollbracht! Der Rat der Stadt Lüdinghausen hat sich am Abend einen Ruck gegeben und sich für einen der beiden Vorschläge entschieden. Damit bekommt die Stadt ein Kino. In geheimer Abstimmung haben sich die Ratsmitglieder mit 19 zu 13 Stimmen für den Entwurf des Lüdinghauser Investors Apollon entschieden. Dieser sieht unter anderem vor, dass jeder Kinosaal einen eigenen Klinkerstein-Würfel bekommt. Zwischen Bruno Klein-Gebäude und den Sälen entsteht außerdem ein Supermarkt (Rewe). "Die Entscheidung ist ein riesiger Gewinn für Lüdinghausens Zukunft", urteilte Bürgermeister Richard Borgmann direkt nach der Sitzung am Abend. Er hofft darauf, dass das Kino dazu beiträgt, Familien und Mitarbeiter in der Stadt zu halten. Ohne Angebot für junge Menschen zieht es sie ansonsten möglicherweise in Nachbarstädte, dem Ruhrgebiet oder Münster. Die ersten Kinofilme sollen Ende 2018 in Lüdinghausen laufen.