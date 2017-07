Entwarnung in Lüdinghausen

Eine kleine schwarze Sporttasche hat am Abend in Lüdinghausen für großen Wirbel gesorgt. Die Tasche stand verlassen vor dem Eingang des Marktkauf und des benachbarten Baumarktes. Verkäufer riefen die Polizei. Die räumte vorsichtshalber beide Läden und sperrte einen Teil der Hans-Böckler-Straße. Dann hieß es erst einmal warten auf die Experten des Landeskriminalamtes. Sie untersuchten die verdächtige Tasche. Nach knapp 3 Stunden gab es am späten Abend Entwarnung. In der Tasche waren unter anderem ein Cappy, eine gebrauchte Spülbürste und ein angebrochener Sack Grillkohle. Und wer bezahlt jetzt den Großeinsatz? Normalerweise der Steuerzahler, sagt Polizeisprecher Rolf Werenbeck-Ueding. Außer der Taschenbesitzer hat die Tasche absichtlich stehen lassen, um einen Einsatz zu provozieren. Dann muss er zahlen. Bislang weiß die Polizei aber nicht, wem die Tasche gehört. Sie ermittelt noch.