Erbdrostenweg in Lüdinghausen teilweise gesperrt

Sie fahren heute Mittag Umwege in Lüdinghausen. Der Erbdrostenweg ist zwischen der Straße Hinterm Hagen und der Elverter Straße gesperrt. Ein Kranwagen ist hier am späten Vormittag in den Graben gerutscht. Wieso das passiert ist, klärt die Polizei noch. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein anderer Kran ist gerade angerückt, um dem Schwesterfahrzeug wieder auf die Straße zu helfen. Sie hören es bei Radio Kiepenkerl, sobald Sie wieder freie Fahrt haben.