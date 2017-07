Erdbeer-Saison im Kreis eher durchwachsen

Viele von Ihnen machen sich heute Vormittag auf den Weg zum Wochenend-Einkauf, dabei sind Erdbeeren hoch im Kurs. Nicht mehr lange... Auf den Erdbeerfeldern im Kreis Coesfeld endet die Hauptsaison langsam aber sicher. Erdbeerbauern haben aktuell Bilanz gezogen. So super ist es in dieser Saison nicht gelaufen... Die frostigen Nächte im Frühjahr haben viele Erdbeerblüten zerstört, sagt Eberhard Böcker vom Forstmannshof Lüdinghausen. Ähnlich geht es auch Erdbeerbauer Alexander Grothues aus Senden. Zwar konnten seine Feldarbeiter im Juni wieder viele neue Erdbeeren pflücken, aber jetzt zum Ende der Saison haben die heißen Sommertage wiederum den Pflanzen geschadet. Erdbeerbäuerin Maria Schulze-Kökelsum zieht im Gegensatz dazu eine bessere Bilanz: Auf ihrem Hof in Olfen haben Schutzfolien größere Schäden verhindern. Ein halbes Kilo Erdbeeren kostet momentan zwischen 3 und 4 Euro.