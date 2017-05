Erdbeerbauern arbeiten an diesem Wochenende auf Hochtouren

Die ersten Gewitter zogen heute morgen schon durch den Kreis Coesfeld. Jetzt hoffen Sie aber auf einen warmen und trockenen Tag - für viele Menschen im Kreis Coesfeld steht ein entspannender Garten-Tag bevor. Und da lassen Sie es sich mit einer Schüssel frisch zubereiteten Erdbeeren gut gehen. Für die Erdbeerbauern im Kreis geht es jetzt richtig los. In den kleinen Erdbeerhütten überall im Kreis liegen die Erdbeeren bereit. Die Nachfrage der vergangenen Tage war extrem hoch, sagt Erdbeerbauer Andreas Rahmann aus Coesfeld - fast zu hoch, denn die Helfer auf den Feldern konnten bisher nur die ersten reifen Erdbeeren ernten. Der große Schwung kommt jetzt. Das warme Wetter in der vergangenen Woche hat den Erdbeeren nochmal einen ordentlichen Wachstumsschub gegeben. Das tat der Erdbeer-Ernte gut, sagt die Olfener Erdbeerbäuerin Maria Schulze-Kökelsum. Denn vor einigen Wochen richteten die extrem kalten Nächte noch großen Schaden auf den Erdbeer-Feldern an. Mit dem Selberpflücken müssen sich die Erdbeer-Fans allerdings noch gedulden. Hier sei es erst in gut einer Woche soweit, sagt der Forstmannshof in Lüdinghausen. Für ein halbes Kilo zahlen wir in diesem Jahr um die 4 Euro.