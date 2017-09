Erfolgreiche "Tage der Kindergesundheit" im Kreis Coesfeld

Neue Spielplätze in Neubaugebieten und neue Kindergärten sind ein Zeichen, dass es im Kreis Coesfeld wieder mehr Kinder gibt. Unter anderem weil es gerade so viele Kinder gibt, hat der Kreis in vielen Aktionen in dieser Woche über die "Kindergesundheit" informiert. Die Woche endet in ein einhalb Stunden mit der Abschluß-Veranstaltung. Die Aktions-Woche hat den Nerv der Eltern getroffen, ziehen die Organisatoren eine zufriedene Bilanz. 40 Menschen haben teilgenommen und sich Experten-Tipps zu unterem Bewegung, Sprechen lernen und Ernährung geholt. Ein Erfolg, den der Kreis kommendes Jahr wiederholen will. Der große Abschluß-Aktionstag startet um zwei Uhr heute Nachmittag im Kreishaus in Coesfeld an der Friedrich Ebert-Straße. Es geht um „Gesunde Kinderwelt“, angesprochen sind alle Eltern mit ihren Kindern im Alter bis circa sechs Jahre.