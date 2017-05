Ergebnisse der jüngsten Kontroll-Aktion der Polizei auf der A 43

Viel los ist auf unseren Autobahnen im Kreis Coesfeld. Die Unfallgefahr ist bei den vielen Autos und Lastwagen groß. Mit Kontrollaktionen versucht die Polizei Unfälle einzudämmen. Heute hat sie die Ergebnisse ihrer jüngsten Aktion auf der A 43 vorgestellt. Die Polizei hat in den vergangenen drei Wochen alles kontrolliert, was auf der Autobahn 43 unterwegs ist. Sie haben die Polizei-Teams immer wieder mal am Parkplatz Rödder zwischen Dülmen und Nottuln gesehen. Die Teams haben das Tempo und den Abstand an verschiedenen Stellen gemessen. Insgesamt sind fast 94 Tausend Fahrzeuge durch die Kontrolle gefahren. Fast fünf Prozent waren zu schnell unterwegs. Außerdem erwischte die Polizei 700 Drängler, die zu dicht aufgefahren waren. Schon in diesem Monat soll die nächste Schwerpunktkontrolle starten, auf welcher Autobahn diesesmal, legt die Polizei noch fest.