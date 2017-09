Ergebnisse der U18-Wahl im Kreis Coesfeld

Jugendliche unter 18 Jahren dürfen am Sonntag bei der Bundestagswahl nicht mitwählen. Bei der U 18 Wahl konnten sie im Kreis Coesfeld aber zumindest symbolisch ihre Stimme abgeben. Am Abend schloss das letzte Wahllokal, später als in den meisten anderen Regionen, die sich beteiligt haben. Auch bei den Ergebnissen weicht der Kreis Coesfeld etwas ab. Die CDU liegt bundesweit vorne, bekommt bei uns aber deutlich mehr Stimmen als im Schnitt. Das gilt auch für die FDP. Die Grünen liegen bei der U 18 Wahl bei uns fast gleich auf mit der SPD. Geht es nach den Jugendlichen, schaffen es die Alternative für Deutschland und die Linke nicht in den Bundestag.