Ergebnisse und Analysen nach der Bundestagswahl im Kreis Coesfeld

Die bisherigen Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD haben bei der Bundestagswahl massive Verluste eingefahren. Das vorläufige amtliche Endergebnis liegt vor. Danach stürzten CDU und CSU auf zusammen rund 33 Prozent ab. Die SPD kommt auf ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt bei einer Bundestagswahl. Sie kommt nur auf gut 20 Prozent. Ihr gescheiterter Kanzlerkandidat Martin Schulz hat schon angekündigt im Bundestag nicht für den Fraktionsvorsitz im Bundestag zu kandidieren. SPD-Chef will er jedoch bleiben. Er will die stärkste Kraft in der Opposition sein.

Die großen Gewinner sind die AfD und die FDP. Die AfD holt knapp 13 Prozent und übernimmt im Bundestag die Oppositionsrolle. Das ist für den Kreischef Karl-Heinz Engel aus Havixbeck klar. Er freut sich, dass die Partei Leben in die Debatten bringen werde.

Der zweite große Gewinner, die FDP, holt 10,7 Prozent und kehrt in den Bundestag zurück. Grüne und Linke erreichen jeweils rund 9 Prozent.

Das Ergebnis bedeutet: Es gibt nur zwei Koalitions-Möglichkeiten. Möglichkeit 1: Es geht weiter mit einer großen Koalition von CDU und SPD. Doch SPD-Funktionäre, wie Kreischef Andre Stinka aus Dülmen, winken schon ab. Andre Stinka folgt dem Plan von Parteichef Martin Schulz: auch er will in die Opposition gehen. Das sei wichtig, damit nicht die AfD die größte Oppositionspartei werde. Die AfD wolle den Staat zerstören und ihr dürfe die SPD den Raum nicht überlassen.

Irritiert vom Verhalten der SPD sich Koalitios-Gesprächen verweigern zu wollen, ist FDP-Kreischef Henning Höne aus Coesfeld. Er findet es unverantwortlich, dass sich die SPD selbst vom Spielfeld nehme. Alle Parteien seien gut beraten, sich das Ergebnis erstmal in Ruhe anzuschauen um dann über mögliche Lösungen zu sprechen.

Und damit wären wir bei der zweiten Koalitions-Möglichkeit: Jamaika aus CDU/CSU, FDP und Grünen. Damit ist CDU-Bundestagskandidat Marc Henrichmann aus Havixbeck nicht glücklich. Allerdings sei der Auftrag der Wähler so - den müssten die Parteien annehmen und erst nehmen. In aller Ruhe das Ergebnis erstmal sacken lassen und dann nach vorne schauen, sagt Friedrich Ostendorf von den Grünen. Er ist gespannt, was die Kanzerlin ihren neuen Koalitionspartnern anbietet. Die CDU als stärkste Kraft eröffnet für gewöhnlich die Koalitionsgespräche.

Den Kreis Coesfeld vertreten im neuen Bundestag CDU-Mann Marc Henrichmann aus Havixbeck. Er hat den Wahlkreis mit fast 52 Prozent klar gewonnen. Friedrich Ostendorff rutscht für die Grünen über die Landesliste in den Bundestag. Ulrich Hampel von der SPD ist raus. Das Ergebnis seiner Partei ist einfach zu schlecht, damit er noch über die Liste ins Parlament gekommen wäre.