Ergebnisse von Zählaktionen zu verkaufsoffenen Sonntagen in Coesfeld und Lüdinghausen

Städte und Gemeinden wollen ihre verkaufsoffenen Sonntage schützen. Besucher müssen wegen der Feste kommen und nicht wegen der offenen Läden. Heute Vormittag haben Lüdinghausen und Coesfeld Ergebnisse ihrer Zählaktionen vorgestellt. Die Zähler waren während der Frühlingsfeste in Coesfeld und Lüdignhausen unterwegs. Und eindeutiges Ergebnis in beiden Städten: Die Feste standen im Vordergrund und nicht die Läden. Ein Beispiel: Am Frühlingsfest-Sonntag Anfang April waren in Coesfeld viermal so viele Besucher da wie bei einem Zähltag an einem Samstag. Das zeigt: Die Menschen kommen wegen des Frühlingsfestes. Genau so muss es nach einem aktuellen Gerichtsurteil sein. Und das gibt beiden Städten Sicherheit für kommende Feste. Die Fachbüros erarbeiten jetzt Gutachten. Sie sind mit ihren Zählaktionen aber noch nicht ganz fertig. In Lüdinghausen wollen sie noch einmal losziehen – und in Coesfeld schon am Sonntag in einer Woche während der Automeile.