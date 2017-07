Erholungsgebiet Emmerbachaue in Davensberg eröffnet

Seit einem Jahr beobachten Sie in Davensberg wie Ihr neues Erholungsgebiet wächst – die Emmerbachaue. Nach einem Jahr Bauzeit ist das Projekt jetzt abgeschlossen. Um 15 Uhr haben Gemeinde und Davensberger das neue Highlight im Dorf eröffnet. Ein neuer Arm des Emmerbachs verläuft durch die Deipenwiese. Geschütze Pflanzen hat die Gemeinde von alten Emmerbach in den neuen umgepflanzt. Die ersten grünen Büschel sind zu sehen. Weil es in den vergangenen Wochen einfach zu trocken war, ist jetzt noch nicht alles satt grün. Deshalb weiden hier auch noch keine Schafe. Die Jäger des Ascheberger Hegerings haben viele freiwillige Stunden die die künftige Weide gesteckt. Zwei Brücken führen über den neuen Bacharm. Dadurch gibt es eine durchgängige Verbindung vom Mühlendamm zum Bahnhof. Viel Natur bekommen Sie beim Bummel durch die neue Emmerbachaue zu sehen. Gleichzeitig ist das Projekt ein wichtiger Baustein für den Hochwasserschutz. Regenwasser kann sich ausbreiten und versickern.