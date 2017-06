Erleichterung für Nachbarn nach Brand "Am Mühlenbach" in Senden

Nachbarn des ausgebrannten Mehrfamilienhauses "Am Mühlenbach" in Senden frühstücken heute morgen wieder zuhause. Sie durften am Abend wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Das Risiko von Asbestfasern im Umfeld des Brandhauses ist gebannt. Experten haben Autos, Gärten und Wege gereinigt. Anschließend gaben sie die Nachbarhäuser frei. Das Mehrfamilienhaus selbst bleibt gesperrt. Hier arbeiten die Experten heute weiter. Arbeit liegt auch noch vor den Brandermittlern der Polizei. Sie haben sich in Schutzkleidung schon durch das Brandhaus gearbeitet. Jetzt werten sie die Spuren aus. Ergebnisse zur Ursache gibt es frühestens am Freitag.