Ermittlungen nach Wohnungsbrand in der Coesfelder Innenstadt

Die Polizei ermittelt heute morgen nach einem Brand in der Coesfelder Innenstadt. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Abend hier im Einsatz. Über einem Imbiss in der Letter Straße brannte es im zweiten Obergeschoss. Ein leicht verletzter Mensch kam ins Krankenhaus. Nach einer guten Stunde waren die Flammen gelöscht. Heute morgen schauen sich Brandermittler das Haus bei Tageslicht nochmal genauer an - um herauszufinden, was das Feuer ausgelöst hat.