Erneute Firmensuche für das IGZ in Dülmen angelaufen

Ruhig ist es in diesen Tagen auf der Baustelle für das neue „Haus für Alle“ in der Dülmener Innenstadt. Jetzt im Regen sieht die große Baugrube noch trauriger aus. Bis zum Spätherbst passiert hier auch nichts mehr. Die Projektpartner haben jetzt eine zweite Runde gestartet passende Firmen für den Rohbau und die Fassade zu finden. De weitere Fahrplan steht jetzt fest: Europaweit haben Bewerber bis Ende August die Möglichkeit, Angebote vorzulegen. Passt es, dann legen die Firmen Anfang November los. In einer ersten Runde waren Firmenangebote schlichtweg zu teuer. Künftig sollen sich Menschen von jung bis alt in dem „Haus für Alle“ - oder dem Intergenerativen Zentrum treffen.