Erneuter Versuch für Notfall-Tafeln in Ascheberg

Das Projekt „Notfall-Tafeln“ an Ausflugsrouten in Ascheberg ist doch noch nicht vom Tisch. Der Wirtschaftsausschuss fordert die Gemeinde auf, zu prüfen, ob es nicht doch machbar ist. Für Sitzbänke im Aussenbereich sind Vereine und Organisationen zuständig. Sie hatten bereits signalisiert, die große Aufgabe um die Notfall-Tafeln alleine nicht stemmen zu wollen. Es soll einen erneuten Versuch geben, die Gruppen zu überzeugen. In den kommenden Wochen will die Gemeinde noch mals mit ihnen sprechen. Möglich wäre es aber auch, nicht nur an Sitzbänken Notfalltafeln anzubringen, sondern auch an beispielsweise Parkplätzen oder Strommasten. Das habe sich in anderen Regionen mit vielen Ausflüglern, wie in Bayern bewährt. Die Gruppe „Natur und Pflege“ hat in Ascheberg und Davensberg Sitzbänke aufgestellt und in Herbern der Heimatverein. Im Ernstfall weisen Notfall-Tafeln mit dem Standort dem Rettungsdienst den genauen Weg. Und das ermöglicht schnelle Hilfe. Weil die Notfall-Tafeln absolut verlässlich, gepflegt und ständig kontrolliert sein müssen, wehren sich die Gruppen dagegen, dafür die Verantwortung zu übernehmen.