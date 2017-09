Ernsting übergibt Kleid an autistisches Mädchen

Diese Geschichte ist vielen von Ihnen ans Herz gegangen. Das autistische Mädchen Maggie zieht nur ein bestimmtes Blumenkleid der Modekette Ernstings Family aus Lette an. Längst ist sie herausgewachsen. In den Läden ist das Kleid aber nicht mehr zu haben. Das Unternehmen versprach deshalb es nachzuschneidern. Heute ist die große Übergabe an Maggies Vater in Kaltenkirchen bei Hamburg. Natürlich ohne Maggie – sie darf ja nicht mitbekommen, dass es neue Kleider gibt. Das Unternehmen hat mehrere Kleider in größeren Größen nachschneidern lassen, so dass es quasi mitwächst. Heute Vormittag um 11 Uhr ist es soweit. Das Unternehmen hängt die Kleider in der Filiale in Kaltenkirchen aus. Sie sind für Maggie kostenlos. Experten haben sich vergewissert: es ist kein Unterschied zu dem Original zu sehen oder zu fühlen. Spannend ist natürlich, ob Maggie einen Unterschied merkt. Radio Kiepenkerl bleibt natürlich für sie dran.

Das Unternehmen war im sozialen Netzwerk Facebook auf Maggies Geschiche gestoßen und hatte daraufhin entschieden, das Kleidchen nachzuproduzieren.