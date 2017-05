Ernstings Familiy aus Lette hilft autistischem Mädchen

Es ist eine Geschichte, die den Kreis Coesfeld wieder einmal ein stückweit bekannter macht. Und darüber spricht heute Nachmittag vor allem ganz Lette. Ernstings Familiy, das Modeunternehmen aus Lette schneidert ein Kleidchen für ein autistischen Mädchen nach. Maggie will nur dieses Kleid anziehen und sonst keines, es ist ihr aber mittlerweile zu klein. Das Unternehmen ist im sozialen Netzwerk im Internet darauf aufmerksam geworden. Ein Räderwerk kam daraufhin in Gang... Das Unternehmen lässt das Kleid nachschneidern. Nicht ganz ohne Probleme, denn das Kleid ist neun Jahre alt und die Vorlagen bewahrt das Unternehmen nur zwei Jahre auf. Deshalb nimmt das Unternehmen das alte Kleid des Mädchens als Vorlage. Etwas Geduld muss Maggie noch haben. Das Unternehmen aus Lette braucht gut sechs Wochen, das Kleidchen nachzuproduzieren. Es stellt gleich mehrere her, damit das Mädchen in den kommenden Jahren gut ausgestattet ist.