Ernstings Family aus Lette hat Maggies Kleidchen übergeben

Sie verfolgen gespannt die Geschichte um das autistische Mädchen Maggie, dass nur ein bestimmtes Kleidchen des Modeunternehmens Ernstings Family aus Lette tragen möchte. Heute Mittag hat Vater Jörg nachproduzierte Kleider in mehreren Größen entgegengenommen - bei der Anprobe merkte Maggie zwar, dass es nicht ihr Lieblings-Kleid ist. Das klappt aber schon, ist sich Vater Jörg sicher...

Mit Maggie hat er vereinbart: Seine Tochter darf bis zu den Herbstferien das alte Kleid noch behalten und soll sich bis dahin an die neuen gewöhnen. Das Mode-Unternehmen aus Lette war im sozialen Netzwerk Facebook im Internet auf Maggies Fall aufmerksam geworden - und so kam der Stein ins Rollen...