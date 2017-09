Erntebilanz im Kreis Coesfeld fällt durchwachsen aus

Die Obst und Gemüse-Regale der Supermärkte sind heute Morgen wieder gut gefüllt. So sind wir es gewohnt. Landwirte im Kreis Coesfeld beenden in diesen Tagen aber eine eher unterdurchschnittliche Ernte-Saison. Das ist das Ergebnis ihrer Ernte-Bilanz heute in Coesfeld. Das Wetter hat Getreide-, Obst- und Spargel-Ernte in diesem Jahr ordentlich verhagelt. Eine Ausnahme gibt es aber: Beim Mais lief es super. Mais braucht zum Wachsen viel Wasser und Regen gab es in den vergangenen Wochen genug. Wenigstens hier können die Landwirte also eine sehr gute Ernte einfahren, sagt Michael Uckelmann, der Sprecher der Landwirte im Kreis. Auch gut lief es für die Milchbauern, da der Milchpreis um das Doppelte gestiegen ist. Damit ist die Existenz der Milchbauern momentan nicht gefährdet.