Ersatzteile für kaputten Aufzug im Coesfelder Bahnhof sind da

Im Feierabend heute sollten am Coesfelder Bahnhof wieder alle Aufzüge funktionieren. Die Ersatzteile für einen demolierten Aufzug sind heute eingetroffen. Techniker sollten sie umgehend einbauen. Vandalen hatten in der Nacht zu Montag das Bedienfeld in dem Aufzug zerstört. Die Tasten zum hoch oder runterfahren funktioniereten nicht mehr. Vandalen haben im Coesfelder Bahnhof schon mehrfach Aufzüge außer Gefecht gesetzt. Im vergangenen Jahr gab es im Schnitt einmal pro Monat ein Problem. Oft waren Vandalen schuld, manchmal streikte aber auch einfach die Technik.