Erste Arbeiten für neue Sekundarschul-Sporthalle in Lüdinghausen

Kinder und Jugendliche im Kreis wollen jetzt in den letzten Ferien eigentlich noch gar nichts von Schule hören. Aber das dürfte Sekundarschüler in Lüdinghausen dann doch interessieren. Die ersten Vorbereitungen für eine neue Sporthalle auf dem Schulgelände laufen. Handwerker werkeln zur Zeit im Keller der auslaufenden Realschule. Sie verwandeln Abstellräume in zusätzliche Werkräume. Die geplante neue Sporthalle braucht Platz. Ein Teil des alten Hauptschulgebäudes verschwindet und damit Werkräume an der Stelle. In dem Keller entsteht der Ersatz. Voraussichtlich im Herbst beginnt die Stadt damit die alte Sporthalle abzureißen. Möglichst zügig will die Stadt danach mit dem Neubau loslegen. Vereine und Schüler müssen während der Arbeiten in andere Hallen ausweichen. Den Zeitraum will die Stadt durch gute Planung so kurz wie möglich halten.