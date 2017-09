Erste Ergebnisse zur Brand-Ursache in Ottmarsbocholt

Ein technischer Defekt scheidet als Ursache für das Feuer im Haus einer Behindertenwohngruppe in Ottmarsbocholt aus. In dem Haus des Sozialwerks St. Georg war Ende vergangener Woche ein Feuer ausgebrochen. Heute liegen erste Ergebnisse der Brandermittler vor. Demnach ist das Feuer entstanden, weil jemand unvorsichtig war oder es absichtlich verursacht hat. Ermittler sprechen jetzt mit den Bewohnern, um das genauer zu klären. 13 Menschen leben in der Wohngruppe. Sie hatten das Haus rechtzeitig verlassen. Niemand wurde verletzt.