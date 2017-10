Erste Parkplätze auf dem neuen Coesfelder Dauerparkplatz ab Freitag frei!

Sie freuen sich in Coesfeld auf das kommende Ursula-Wochenende, dann ist wieder mächtig viel los in der Stadt. Gute Nachricht für Parker: Über 80 Plätze auf dem neuen Parkplatz an der Rekener Straße sind ab Freitag endlich frei! Solange haben die Arbeiten an dem neuen Dauerparkplatz gedauert. Die Suche nach möglichen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg dauerte und dann musste noch eine Firmenhalle vom Gelände des künftigen Parkplatzes weichen... Aber jetzt! Über 80 Autos dürfen hier ab Freitag stehen. Es sind noch ein paar Arbeiten nötig, bis zum Start des Weihnachtsgeschäftes sollen dann auch die restlichen Parkpläze frei sein. Knapp 130 Autos haben hier insgesamt künftig Platz. Der neue Dauerparkplatz ist nur ein paar Gehminuten von der Innenstadt entfernt. Sie können hier so lange Sie wollen parken und das kostenlos. Die Stadt hofft mit dem neuen Parkplatz ihre angespannte Park-Situation in der Innenstadt zu entzerren.