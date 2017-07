Erste Stippvisite auf dem neuen Marktplatz in Lüdinghausen

Die Sonne heizt den Kreis Coesfeld heute Nachmittag mächtig auf! Viele bleiben da lieber im Schatten. In Lüdinghausen ist das trotz der Hitze anders: Sie erkunden den nagelneuen Marktplatz. Bauarbeiter haben heute die letzten Baustellenzäune weggeräumt. Und deshalb gehen viele Lüdinghauser mit Sonnenbrille heute erstmal auf Entdeckungstour. Das Betonsteinpflaster auf dem Boden des Marktplatzes ist an einigen Stellen sogar erst ein paar Tage alt. Genauso wie die neuen Sitzbänke und den Lampen auf dem Platz. Sie haben die Bauarbeiter vergangene Woche noch fertig aufgestellt. Ansonsten: Ein neuer Brunnen ist entstanden, der alte Brunnen wurde etwas an die Seite versetzt, für Blinde und Sehbehinderte gibt es letzt Markierungen im Boden und Bäume stehen in Reih und Glied am Rande des Marktplatzes. Sie sollen künftig an so heißen Tagen wie heute Schatten spenden. Am Freitag Vormittag eröffnet die Stadt Lüdinghausen den Marktplatz offiziell.