Erster Europatag in Coesfeld am Sonntag

Der Marktplatz in Coesfeld soll blau erstrahlen. Damit das morgen klappt, haben die Planer des Europatags heute noch einiges zu tun. Sie drucken Flugblätter mit der Europahymne, teilen Rednerbeiträge auf und sammeln alle Infobroschüren und Fähnchen für ihren Europa-Stand zusammen. Der steht morgen vor der Lambertikirche.

Dass die Europafreunde sich ausgerechnet den Tag der Präsidentschaftswahl in Frankreich für ihren ersten Europatag in Coesfeld ausgesucht haben, ist kein Zufall, erklärt Organisator Rainer Wermelt.

Großbritannien habe schon ein Zeichen gesetzt, Holland bekannte sich für die EU - er hofft, dass Frankreich das morgen auch tut. Die Organisatoren planen einen Flashmob. Wer möchte, kann morgen zwischen 14 und 15 Uhr auf den Marktplatz in Coesfeld kommen, blau gekleidet, mit Instrument oder ohne, und die Europahymne "Freude schöner Götterfunken" mitsingen.

An dem Infostand der Europafreunde bekommen Sie außerdem Infos über Europa.