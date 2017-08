Erster Probe-Alarm in Nottuln

In Nottuln wird es pünktlich zum Mittagessen laut. Zum ersten Mal heulen heute um Punkt 12:00 Uhr die Notfall-Sirenen auf. Die Feuerwehr testet sie in einem Probealarm, um Menschen im Katastrophen-Fall zu warnen: Also bei Großbränden, Hochwasser, oder Naturkatastrophen. Menschen in Coesfeld, Billerbeck, Nordkirchen und Senden kennen das ja schon seit einigen Monaten: Hier gibt es den Probealarm jeden ersten Samstag im Monat schon länger.

In Nottuln sind die Sirenen unter Anderem auf dem Dach der Schule am Hallenbad angebracht und auf Feuerwehrgerätehäusern in Darup und Appelhülsen. Was welches Sirenen-Signal bedeutet, das lesen und hören Sie hier:



Die Kreisleitstelle kann über moderne digitale Sirenen vier Signale auslösen:

· Probealarm = einmal 15 Sekunden

· Feueralarm = dreimal 15 Sekunden

· Katastrophenalarm = eine Minute auf- und abschwellender Heulton

Entwarnung = eine Minute gleichbleibender Dauerton



Ton-Proben: www.radiokiepenkerl.de/service/links/sirenen-infos/