Erster Schultag in Gelsenkirchen für Lehrer aus dem Kreis

Zwei Lehrer aus dem Kreis Coesfeld hatten heute ihren ersten Arbeitstag an ihren neuen Schulen in Gelsenkirchen. Dort sind Lehrer knapp, daher müssen Lehrer aus unserem Kreis aushelfen. Zum Sommer sollen Weitere folgen. Mittlerweile hat die Bezirksregierung mit allen Lehrer, für die sie einen Schulwechsel vorsieht, gesprochen. So hatten die Lehrer die Chance, ihre Sorgen zu besprechen. Die Gespräche sind allerdings noch nicht ausgewertet. Die nächsten Lehrer aus dem Kreis Coesfeld sollen zum 1. August in Gelsenkirchen anfangen.