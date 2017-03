Erster Spargel im Kreis Coesfeld gestochen

Sonne, warme Temperarturn und Frühlingsgefühle wecken die Lust auf Spargel. So früh wie seit vielen Jahren nicht mehr startet heute überall im Kreis die Spargelsaison. Dass der Spargel jetzt in diesen warmen Tagen so schnell wächst, hat sogar die Spargelbauern überrascht! Spargelbäuerin Agnes Böcker vom Gut Forstmannshof in Lüdinghausen griff vor einigen Tagen hastig zum Telefon und rief in Polen und Rumänien an. Die Erntehelfer müssten so schnell wie möglich anreisen! Die sind jetzt schon mal auf dem Weg. Währenddessen baut der Hof überall im Kreis Coesfeld auf Parkplätzen seine Verkaufshütten auf. In Senden auf dem Hof Grothues-Potthoff läuft die Ernte jetzt schon. Auf dem Hof-Schulze-Kökelsum in Olfen sind die Erntehelfer in der Nacht aus Rumänien angekommen! Sie beginnen heute mit dem Spargelstechen. So früh wie noch nie zuvor hier auf dem Hof. Das Kilo Spargel kostet in diesem Jahr um die 15 Euro!