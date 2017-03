Erster Termin der PoliTour ausgebucht

Je scöner das Wetter wird, desto mehr Motorradfahrer sind bei uns auf den Straßen unterwegs. Damit sie sicher durch die Saison kommen, bietet die Polizei im Kreis Coesfeld erstmals geführte Trainingstouren an. Der erste Termin Ende April ist jetzt ausgebucht. Restplätze gibt es nur noch für die beiden Termine später in der Saison. Die sogenannte PoliTour ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kreise Coesfeld, Recklinghausen und Borken. Die Motorradfahrer fahren bei den Touren kreisübergreifend mehrere Stationen ab. Im Kreis Coesfeld trainieren sie zum Beispiel am Longinusturm in Nottuln erste Hilfe. Restplätze gibt es noch für die Termine am 25. Juni und 10. September. Motorradfahrer können sich per E-Mail anmelden unter: Biker-Ausfahrt.Coesfeld@polizei.nrw.de



