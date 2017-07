Erstes Sommertheater in Dülmen - trotz Regen

Die Veranstalter des Dülmener Sommers gucken heute immer wieder auf das Regenradar, denn heute Abend steht auf dem Marktplatz das erste Sommertheater in diesem Jahr an. Die Veranstalter hoffen auf eine Regenpause. Aber auch wenn das nicht klappt: es soll heute alles wie geplant stattfinden.

Erstmal kaufen Sie heute Vormittag noch ganz normal Fisch, Süßigkeiten und Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt ein. Gegen 14 Uhr rückt dann der Bauhof an, baut die 80m² große Bühne und die Sitztribüne für die Zuschauer auf. Zeitgleich beginnt auch eine Technikfirma mit den Aufbauarbeiten. Damit Pult und Boxen bei dem Regen nicht nass werden, decken die Techniker sie mit Plastiksäcken ab. Das N.N. Theater aus Köln zieht erfahrungsgemäß auch bei Regen viele Zuschauer auf den Marktplatz. Das Sommertheater beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.