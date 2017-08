Es dauert mit dem neuen Vereinsheim für Kleingärtner in Lüdinghausen

Kleingärtner in Lüdinghausen „Auf der Geest“ bekommen jetzt in ihrer Hauptsaison noch immer die Folgen des verheerenden Feuers Anfang des Jahres zu spüren, sie sind noch immer ohne Vereinsheim. Immerhin die gute Nachricht: Der Kreis hat den Bau eines neuen genehmigt. Auf diese Erlaubnis hatten die Kleingärtner nur gewartet und jetzt verzögert sich alles doch noch. Das neue Vereinsheim besteht aus Fertigelementen. Eine Firma liefert sie, doch jetzt in den Sommerferien gibt es einen Engpass. Die Kleingärtner hoffen, dass es jetzt schnell geht. Sind die Elemente da, steht das neue Vereinsheim innerhalb von vier Wochen. Alle im Verein atmen dann auf. Ohne Vereinheim ist alles so kompliziert... Kleingärtner, die mal müssen müssen, müssen rüber zum Friedhof, auf ein Campingklo oder eben schnell nach Hause. Anfang des Jahres hatte ein Feuer das alte Vereinsheim zerstört und mit ihm Möbel, Toiletten und Gartengeräte.