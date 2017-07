Es klappt mit freiem W-Lan auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet

Wir wollen überall mit unserem Smartphone oder Tablet im Internet unterwegs sein und dabei unser Datenvolumen schonen. Freies W-Lan in Zügen auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet, das gibt es schon seit März. Jetzt hat die Bahn mal gefragt, wie es so ankommt. Die erste Testphase war erfolgreich, zieht die Bahn Bilanz. Die Bahnreisenden nutzen die Fahrzeit dank des freien W-Lans. Die Reisenden sind in WhatsApp unterwegs, schauen die aktuellsten Nachrichten nach oder bearbeiten ihre E-Mails. Das ist eine praktische Sache, im Auto auf dem Weg zur Arbeit klappt das nicht. Das ist natürlich für die Menschen ein Ansporn, das Auto mal stehen zu lassen. Die Bahn hat die Strecke Münstrer-Dülmen-Ruhrgebiet übrigens extra ausgesucht, weil sie sowohl durch ländliche Gebiete - wie dem Kreis Coesfeld führt, als auch durch Zentren. Noch gibt es ein paar technische Probleme, immer wieder mal stürzt das ganze ab. Das geht die Bahn verstärkt an. Und viele Reisende wünschen sich schnellere Verbindung. Deshalb gibt es jetzt eine doppelt so hohe Datenrate. 500 Reisende hatte die Bahn zu ihrem freien W-Lan befragt.