Europäischer Staatsakt für den verstorbenen Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl

Eine wahnsinnige Ehre wird heute dem verstorbenen Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl zuteil. Er wird als erster Politiker mit dem Europäischen Staatsakt geehrt. Um 11 Uhr beginnt die Trauerfeier in Straßburg. Unter anderem halten Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Ex-US-Präsident Bill Clinton dort Reden. Nach der Trauerfeier in Straßburg fliegt ein Hubschrauber den Sarg zurück in Helmut Kohls Geburtsort Ludwigshafen. Anschließend wird er in Speyer beigesetzt.



November 1990 - Bundestagswahlkampf - in Dülmen spricht Helmut Kohl. 5.000 Menschen kommen, um zu hören, was der Kanzler der Einheit zu sagen hat. Nur wenige Wochen vorher fand die Wiedervereinigung zwischen Bundesrepublik und DDR statt. "Helmut Kohl hat ein stückweit meine Jugend geprägt", erinnert sich Robert Schmitz-Hübsch auf der RKK-Facebookseite. Für Ralf Schneider war er ein ganz großer. Und Marcel Knapp sagt ganz eindringlich: "Helmut! Du warst der einzig wahre Kanzler . R.I.P." - Ruhe in Frieden!