Evangelische Gemeinde Ascheberg schließt sich mit Drensteinfurter Gemeinde zusammen

Katholische Kirchengemeinden im Kreis Coesfeld haben es schon hinter sich. Sie haben sich vor einigen Jahren zu XXL-Gemeinden zusammengeschlossen. Sinkende Mitgliederzahlen und weniger Steuern machen auch den evangelischen Gemeinden im Kreis zu schaffen. Deshalb will jetzt die evangelische Gemeinde in Ascheberg den Schritt gehen, mit der Nachbargemeinde in Drensteinfurt zu verschmelzen.

Mit voll besetzten Kirchbänken und feierlicher Stimmung rechnet der Ascheberger Pfarrer Martin Roth höchstens noch an Weihnachten oder an Ostern. Um die evangelische Kirche in Ascheberg zu sichern, ist die Fusion mit den Drensteinfurtern beschlossene Sache! Jetzt warten die Ascheberger nur noch auf die Antwort der evangelischen Landeskirche NRW zu ihren Plänen. Durch die Vereinigung sparen beide Gemeinden extrem viel Geld und das sei wichtig, sagt der Ascheberger Pfarrer Martin Roth. Der Zusammenschluss birge aber auch Risiken. Martin Roth befürchtet, dass zwischen Aschebergern und Drensteinfurtern kein Gemeinschaftsgefühl zustande kommen könnte. Darum geht es heute bei der Gemeindeversammlung. Geht alles glatt, wollen sich die evangelischen Gemeinden Ascheberg und Drensteinfurt zu Beginn des kommenden Jahres vereinen.