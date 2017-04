Evangelischer Kirchenkreis Hamm wird Träger der neuen Kita in Herbern

Kinder in Herbern besuchen bald eine neue Kita im Dorf. Jetzt wissen Eltern auch, an wen sie sich bei Fragen wenden. Der evangelische Kirchenkreis Hamm ist Träger der neuen Kita. Das hat der Rat in einer Sondersitzung am Abend entschieden. Eigentlich stand das Deutsche Rote Kreuz schon als Träger fest. Es hatte sich dann aber wegen des engen Zeitkorsetts zurückgezogen. Der evangelische Kirchenkreis plant jetzt mit der Gemeinde das weitere Verfahren. Die neue Kita entsteht auf der Wiese „Auf den Äckern“. Sie soll bis zum neuen Kindergartenjahr im Sommer an den Start gehen.