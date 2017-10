Exhibitionist am Silbersee

Noch müssen wir ein bisschen auf die Sonne warten, aber wenn sie da ist, zieht es viele von uns wieder raus. Die Spätsommertage verbringen viele Menschen aus dem Kreis Coesfeld am Silbersee. Die Polizei sucht jetzt allerdings nach einem Mann. Er hatte sich am Abend am Silbersee nackt vor zwei Frauen gestellt und sich selbst befriedigt. Erst als die Frauen den Mann anschrien, verschwand er. Im Rahmen einer Fahnung fand die Polizei einen Mann, auf den die Beschreibung der Frauen ungefähr passte. Er fuhr Fahrrad, hatte zwar einen Fahrradhelm, einen Pullover und Schuhe an, aber keine Hose. Ob es der Mann war, ist noch nicht sicher. Der Mann soll 50 bis 55 Jahre alt sein, etwa 1,85 Meter groß, schlank mit Halbglatze und Haarkranz. Hinweise an die Polizei 0800-2361 111