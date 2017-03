Experte zu Germanwings-Absturz: Unklar, wer im Cockpit saß

Der Germanwings-Absturz vor 2 Jahren ist heute wieder trauriges Gesprächsthema. Ein Flugunfallexperte zweifelt die bisherigen Ermittlungsergebnisse an. Bei dem Absturz mit 150 Toten waren unter anderem Schüler und Lehrer aus Haltern gestorben. Der Co-Pilot soll damals die Maschine absichtlich gegen einen Berg in Südfrankreich gesteuert haben. Zuvor habe er den Flugkapitän ausgesperrt. Der Flugunfallexperte Tim van Beveren sagte dazu, es sei nicht klar erwiesen, wer zum Zeitpunkt des Absturzes im Cockpit saß. Die Ermittler waren nach dem Absturz vor zwei Jahren zu dem Schluss gekommen, dass der Co-Pilot depressiv war und sich umgebracht hat. Der Vater zweifelte das heute an. Sein Sohn habe die Depressionen schon Jahre vor dem Absturz überwunden. Die vielen Arztbesuche in der Zeit vor dem Absturz hätten mit einem Augenleiden zu tun gehabt. In Haltern konzentrieren sich Angehörige, Mitschüler und Lehrer heute auf die Trauer. Es gab am Vormittag eine Schweigeminute auf dem Schulhof des Gymnasiums. Außerdem läuteten zur Absturzzeit alle Kirchenglocken.