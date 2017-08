Experten aus Gießen untersuchen rätselhaften Tod von zwei Pferden in Buldern

Experten an einem Institut in Gießen sollen klären, wie zwei Pferde des Bulderner Reitvereins gestorben sind. Der Reitverein hofft so doch noch Klarheit über die Todesursache zu bekommen. Betreuer einer Kindergruppe hatten die Pferde am Sonntagmorgen tot auf der Weide gefunden. Bisher stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Beide Pferde waren völlig unverletzt und gesund, bei einer Kinderübernachtung in genau derselben Nacht standen beide Pferde noch quicklebendig auf der Weide. Ein Tierarzt hat den Tieren jeweils Blutproben entnommen, aber auch hier gab es keine auffällligen Werte. Ansonsten gab es auch keine giftigen Pflanzen, scharfen Gegenstände oder Elektrozäune auf der Weide. Das Gießener Institut soll in den kommenden Tagen Ergebnisse liefern.Gleichzeitig versucht der Reitverein jetzt, den Verlust der beiden Tiere zu schultern. Wie Sie helfen können, lesen Sie HIER